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Bursa-Balıkesir karayolu TİGEM mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan E.C. Dikme (40) yönetimindeki 10 ADA plakalı otomobil, TİGEM önünde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan S. Tursun (35) idaresindeki 10 AFF plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüsü S. Tursun (35) ve E.C. Dikme (40) ile araçlarda yolcu olarak bulunan H. Yıldırım (50) ve H. Türker (46) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı