Son dakika haberi... Silahlı yol verme tartışması kamerada: Kamyonetiyle otomobilin önünü kesti, tabancayla camlarına vurdu

Silahlı yol verme tartışması kamerada: Kamyonetiyle otomobilin önünü kesti, tabancayla camlarına vurdu

BURSA - Bursa'da 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri tartıştığı sürücünün önüne kırdı. Ardından yanında taşıdığı tabancayı çıkararak tartıştığı sürücüyü ve kendisini uyaran başka bir vatandaşı tehdit etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücülerden biri belinde taşıdığı tabancayı çıkararak diğer sürücüyü tehdit etti. Ardından silahlı sürücü kaçmak isteyen diğer sürücüyü takip ederek arabasına zarar vermek istedi ancak sürücü bölgeden tekrar uzaklaştı. Silahlı sürücü, kendisini uyaran başka bir vatandaşa da tabanca doğrultarak tehdit etti.

Silahlı sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.