Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da iki katlı ahşap ev küle döndü

Bursa'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir neden ile başlayan yangın kısa sürede iki katlı evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik mücadelesi sonucu söndürülen yangından geriye küller kaldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - BURSA