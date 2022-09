Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da 2 milyonluk soygun böyle görüntülendi

Bursa'da 2 milyonluk soygun böyle görüntülendi

Hırsız, Bursa polisinin nefes kesen takibi sonucu yakalandı

BURSA - Bursa'da bir iş insanın aracından yapılan 2 milyonluk soygun güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bursa polisinin nefes kesen takibi sonucu şüpheli paralarla birlikte gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızın bindiği taksi sürücüsü ise zanlının soğukkanlı davrandığını ifade etti.

Olay, geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Ankara yolu caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tekstil ile uğraşan V.A., lüks aracını camları açık vaziyette yol kenarını bırakıp işini halletmek üzere içeri girdi. Aracına geldiğinde ise, koltukta duran çantayı yerinde göremeyince polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve hırsızlık bürosu ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasını ve KGYS kameralarını incelemeye aldı. Kamera incelemelerinin sonunda şüphelinin M.Y. olduğunu tespit eden ekipler; bu şahsın yerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan nefes kesen operasyon sonucu şüpheli M.Y. kaldığı apartta gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan aramasında çanta içerisinde iş insanına ait, 22 bin dolar, 3 bin euro, 700 bin lira para ve iki bankaya ait çekler ele geçirildi. Para ve çekler iş insanına teslim edilirken, M.Y. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Şüpheli M.Y.'nin para dolu çantayla birlikte alt geçitten çıktıktan sonra taksi durağına ilerlemesi, taksiye bindikten sonra hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Zanlının taksiden inerek kaldığı aparta gitmesi ve çıkması da güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Zanlının bindiği taksi sürücüsü, hırsızın soğukkanlı davrandığını ifade etti.