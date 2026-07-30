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Burhaniye’de zeytinliğe sıçrayan ot yangını polis merkezinde korkuya neden oldu

Burhaniye’de zeytinliğe sıçrayan ot yangını polis merkezinde korkuya neden oldu
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında çıkan ot yangını zeytinliğe sıçrarken polis merkezinde de korkuya neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında çıkan ot yangını zeytinliğe sıçrarken polis merkezinde de korkuya neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Çanakkale-İzmir karayolu kenarında çıkan ot yangını, yoğun rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, zeytinlik alana sıçradı. Çevrede bulunan depoya da sıçrayan yangın, merkez polis karakolunu tehdit etmeye başladı. Polisler yangın tüpleri ile yangına müdahale ederken, karakol boşaltıldı. Kısa sürede yangın mahalline gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını bir saatlik mücadele sonunda kontrol altına alınırken, onlarca zeytin ağacı ile bazı arı kovanları zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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