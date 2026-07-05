Burhaniye'de yanan evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi Mustafa Efendi Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenerek evde mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerce kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yangın ihbarı, saat 15.00 dolayında itfaiye merkezine ulaştı. İhbarın ardından 3 araç ve 7 personel ile harekete geçen ekipler, birkaç dakika içinde olay yerine intikal etti. Ekipler, yoğun alev ve duman altındaki evde çıkan yangına müdahale etti. Olay yerine polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken aynı zamanda içeride mahsur kalan E.A. isimli vatandaşı da kurtardı. Bilinci açık şekilde sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı