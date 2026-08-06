Burhaniye'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu kıyısında çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü.

Yangın, İskele kavşağı yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir Karayolu İskele Kavşağında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 8 personel yönlendirildi. Yangın, Orman ekiplerinin de desteği ile bir saatte söndürülürken, trafik bir süre aksadı. Yol kenarındaki bazı ağaçlarında zarar görmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı