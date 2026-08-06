Burhaniye'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu İskele kavşağı yakınında çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangında yol kenarındaki bazı ağaçlar zarar görürken, trafik bir süre aksadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir Karayolu kıyısında çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü.
Yangın, İskele kavşağı yakınında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir Karayolu İskele Kavşağında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 8 personel yönlendirildi. Yangın, Orman ekiplerinin de desteği ile bir saatte söndürülürken, trafik bir süre aksadı. Yol kenarındaki bazı ağaçlarında zarar görmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı