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Burhaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, 4 uçak, 2 helikopter ve 19 arazözle yapılan müdahale sonucu 3.5 saatte kontrol altına alındı. 16 dekar orman ve 60 dekar tarım arazisi zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Burhaniye İlçesine bağlı Hacıbozlar Mahallesinde saat 14.30 dolayında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve 19 arazöz ile çok sayıda yer personeli ile müdahale edildi.

Hacıbozlar Mahallesi eski köy yeri mevkinde ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sirayet etti. Yaklaşık 3.5 saat devam eden yangın saat 18. 00 dolayında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 16 dekarlık kızılçam ve fıstıkçamı ormanı hasar görürken, 60 dekarlık tarım arazisi de zarar gördü. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması ve poyraz rüzgarının müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni de araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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