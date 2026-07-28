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Burhaniye’de karavan yangını korkuttu

Burhaniye’de karavan yangını korkuttu
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, karavan olarak kullanılan kamyonette çıkan yangın korkuya neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, karavan olarak kullanılan kamyonette çıkan yangın korkuya neden oldu.

Burhaniye ilçesi Kocacamii Mahallesi 2009. Sokak'ta karavan olarak kullanılan bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Karavanın yanmakta olduğunu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Saat 11.27'de yapılan ihbar üzerine harekete geçen Burhaniye İtfaiye ekipleri, 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal etti. İtfaiye, olay yerine vardığında, karavan olarak kullanılan kamyonetin yoğun alev ve duman içinde yandığı gözlendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu araç yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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