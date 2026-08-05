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Burhaniye'de yeni Jandarma Komutanı göreve başladı

Burhaniye'de yeni Jandarma Komutanı göreve başladı
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Burhaniye Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Mustafa Topcu, görevine başladı. İlk iş olarak bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Topcu, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Burhaniye ilçesinde, Yarbay Ünal Bayhan'ın Erzurum'a atanması ile boşalan Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Mustafa Topcu görevine başladı. Ayvalık'ın Altınova Karakol Komutanlığından gelen Üsteğmen Topcu, vatandaşları orman yangınları konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Burhaniye de göreve başlar başlamaz Burhaniye ve Gömeç köylerini etkileyen yangında söndürme çalışmalarına katılan Üsteğmen Mustafa Topcu, ilçede asayişin iyi olduğunu söyledi. İşe yöreyi tanımakla başladığını kaydeden Topcu, yangınlar sırasında muhtarlar ve vatandaşların büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Yörede yangın riskinin devam ettiğini kaydeden Mustafa Topcu, vatandaşların yangınlar konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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