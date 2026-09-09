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Burhaniye’de işyeri yangını paniğe neden oldu

Burhaniye’de işyeri yangını paniğe neden oldu
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Burhaniye ilçesinde, çıkan işyeri yangını paniğe neden oldu.

Burhaniye ilçesinde, çıkan işyeri yangını paniğe neden oldu. Yangın, Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir işyerinde sabah saatlerinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, itfaiyeye saat 10.02 sıralarında yangın ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ve 6 personel sevk edildi. Ekipler adrese ulaştığında işyerinin alevler içinde olduğu ve yoğun duman çıkardığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, işyerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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