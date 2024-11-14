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Burhaniye'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Burhaniye'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi
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Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memi başkanlığında kamu hizmetleri ve kurumlar arası koordinasyon konularının ele alındığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya birçok kurum amiri katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memi başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alındı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda hoşgörülü olunması, kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik ve tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi gibi konular ele alındı. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması konusunda yapılması gereken çalışmalar ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Yusuf Sezgin Bayıryüz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, Malmüdürü Mustafa Ak, Başhekim Uzm. Dr. Evren Akgöl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kezban Köse, Tapu Müdürü Muhammed Aytekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Aalparslan, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Iışık, İlçe Nüfus Müdürü Erdem Acar, SGK Müdürü Nihat GüL, SYDV Müdür V. Özlem Salgın ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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