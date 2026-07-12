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Burhaniye'de otomobiller çarpıştı

Burhaniye'de otomobiller çarpıştı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi E-87 kara yolu İskele Mahallesi Adyar ışıkları mevkiinde bir trafik kazası gerçekleşti. A.B. idaresindeki 01 B 40377 plakalı araç ile M.B. yönetimindeki 10 BFA 107 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye kontrol amacıyla 1 araç ve 3 personelden oluşan itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede kazanın çift taraflı ve yalnızca maddi hasarlı olduğunu tespit etti. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kazada, ekipler tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından E-87 kara yolundaki trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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