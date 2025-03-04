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Burhaniye Açıklarında Sağlık Problemi Geçiren Kişi Tahliye Edildi

Burhaniye Açıklarında Sağlık Problemi Geçiren Kişi Tahliye Edildi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında bir teknede rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye açıklarında bulunan özel bir teknede bir kişinin sağlık problemi yaşadığı ihbarı sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye operasyonu ile rahatsızlanan şahıs güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı. Karaya çıkarılan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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