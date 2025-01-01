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Burdur Valisi Yılbaşı Ziyaretleriyle Hastalara Moral Verdi

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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yılbaşında görevli personeli ve hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Hastanede yatan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve çocuklara oyuncak sözü verdi.

Burdur'da yılbaşında görevli personeli ziyaret eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, hastanede tedavi altında olan hasta ve yakınlarına tek tek geçmiş olsun dilekleri ileterek yeni yıllarını kutladı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yılbaşında görev başında olan kamu personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Kent girişinde bulunan uygulama noktaları, Devlet Hastanesi, jandarma karakolu, polis merkezi, Gamer ve Cumhuriyet Meydanı'nda görevli personellerle bir araya gelen Vali Baydar Bilgihan görevli personellerin yeni yıllarını kutladı.

Hastalarla tek tek ilgilendi

Burdur Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları da unutmayan Vali Baydar Bilgihan tek tek servisleri gezerek geçmiş olsun diklerini iletti. Yılbaşına saatler kala doğan bir bebek ile hasta olduğu için yeni yıla hastanede girmek zorunda kalan Kadir ve Alparslan bebeklerle de yakından ilgilenen Vali Bilgihan, çocuklara özel oyuncak sözü verdi. Hasta yakınları ve hastalar ise kentin ilk kadın Valisi Baydar Bilgihan'ın ziyaretinden çok memnun kaldılar.

Çocuğu hasta olduğu için yılbaşına hastanede girecek olan ve Vali Bilgihan'ın ziyaretinden çok memnun kalan Mustafa Dinç, "Vali Hanım bize bir sürpriz yaparak ziyaretimize geldi. Yeni yıla burada hastanede mutlu huzurlu bir şekilde geçireceğiz. Yeni yılda da çocuklarımla birlikte mutlu huzurlu bir yıl geçirmeyi istiyoruz. Üçüncü çoğumuzda yolda. Onun ismini de Şahin koyacağız" dedi.

Ziyaretlerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, " Yeni yıl tedbirlerinin gözden geçirilmesi noktasında vatandaşımızın güven ve huzur ortamı içerisinde yeni yıla girmesini temin ettik. Güvenlik birimlerimizle, sağlık birimlerimizle 112 personellerini ziyaret ettik. Onların hem yeni yıllarını tebrik ettik hem de teşekkür ettik. Bu vesile ile ilimizde güven ve huzur ortamı içerisinde yeni yıla girilmesi noktasındasındaki tedbirleri gerçekleştiren sahada görev yapan, görevi başında olan tüm personellerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehrimizin yeni yılını kutluyoruz. Bir yılı geride bırakıyoruz. 2025 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve şehrimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Güzel bir yıl geçirdik. 2025 yılında hem yatırımların takibi hem de şehrimizi daha iyi bir noktaya götürme konusunda bütün kurumlarımızla el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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