Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Ağlasun ilçesinde meydana gelen yangın, bir tarlada başladı ve ormanlık alana ulaştı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Mamak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - BURDUR

