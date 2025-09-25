Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Mamak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - BURDUR