Burdur Şeker Fabrikasında 7 İşçi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
Burdur Şeker Fabrikasında çalışan 7 işçi, kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Burdur Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 7 işçi kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Zehirlenen işçiler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri tarafından inceleme yapılırken işçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
