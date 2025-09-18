Haberler

Burdur Gölhisar'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Burdur Gölhisar'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Güncelleme:
Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölhisar ilçesi Ulucami Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 HGS 251 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AD 9710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
