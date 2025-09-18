Burdur Gölhisar'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölhisar ilçesi Ulucami Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 HGS 251 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AD 9710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR