Burdur-Fethiye Kara Yolunda Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Burdur-Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Fatih O.B. (23) ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Burdur- Fethiye kara yolunda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.20 sıralarında Kuruçay köyü Burdur- Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye'den Burdur yönüne giden Fatih O.B. (23) idaresindeki 07 BHT 303 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR