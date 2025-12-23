Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki gençten 15 gün sonra acı haber

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer (16) tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin 3'e yükseldi.

Kaza, 8 Aralık günü Burdur-Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı seride geçti. Bu esnada A.A.'nin kullandığı 15 AEH 778 plakalı volkswagen marka panelvan ve Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer ile yanındaki Erkan Toktaşer (24) ve Hamit Toktaşer (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan R.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür tedavisi süren Toktaşer bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Toktaşer'in cenazesinin memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR