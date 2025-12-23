Haberler

Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki gençten 15 gün sonra acı haber

Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki gençten 15 gün sonra acı haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Hamit Toktaşer, 15 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer (16) tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin 3'e yükseldi.

Kaza, 8 Aralık günü Burdur-Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı seride geçti. Bu esnada A.A.'nin kullandığı 15 AEH 778 plakalı volkswagen marka panelvan ve Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer ile yanındaki Erkan Toktaşer (24) ve Hamit Toktaşer (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan R.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür tedavisi süren Toktaşer bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Toktaşer'in cenazesinin memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

Avrupa'nın dev havayolu şirketine rekor ceza, rakamı okumak bile zor!
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor