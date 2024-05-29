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Diyaliz skandalından acı haber! Tedaviye alınan hastalardan 1'i daha hayatını kaybetti

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Burdur'da devlet hastanesinde gördükleri diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan ve tedaviye alınan hastalardan biri daha hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, 18 hastanın tedavisi ise devam ediyor.

Burdur'da 25 Mayıs günü diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye geri dönen, buradan da Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen hastalardan 67 yaşındaki Somali uyruklu Amina Abas Jama da hayatını kaybetti. Bu acı haberler olayda ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

DİYALİZ SONRASI FENALAŞTILAR

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti.

Diyaliz skandalından acı haber! Tedaviye alınan hastalardan 1'i daha hayatını kaybetti

Sevk edilen 33 hastanın 14'ü ise entübe edilmişti. Olay sonrası ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alınıp entübe edilen hastalardan Somali uyruklu Amina Abas Jama da bugün akşamüstü saatlerinde hayatını kaybetti.

18 HASTADAN 2'Sİ ENTÜBE

Dün Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayan Mustafa Demir ve bugün sabah saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Saniye Aksöz memleketleri Burdur'da toprağa verildi. Olaydan sonra tedavileri tamamlanan 12 hasta taburcu edilirken tedavisi devam eden 18 hastadan 2'sinin entübe halinde olduğu Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyaliz Burdur 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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