Burdur'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Burdur'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Burdur'da yolcu otobüsü, panelvan araç ve biçerdöverin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada otobüsteki 13 yolcu yara almadan kurtuldu.

Burdur'da yolcu otobüsü, panelvan araç ve biçerdöverin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında, Burdur-Isparta kara yolu Gölbaşı mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim B. (50) idaresindeki 35 PK 517 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Oğuzhan C.'nin (22) kullandığı 42 EBE 76 plakalı Volkswagen marka panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan da önünde seyreden Mustafa C. (49) idaresindeki 42 052 4021 plakalı biçerdövere çarptı. Zincirleme kazada otobüs şoförü Selim B. ile muavin İbrahim H.S. (22) yaralandı. Otobüsteki 13 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasara yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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