Burdur'da yaşlı kadının unuttuğu çantadan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Burdur'da yaşlı kadının sokak üzerinde unuttuğu çantanın içindeki altınları ve bir miktar parayı alan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Yurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Okutan (63) isimli kadın sokak üzerinde bulunan evine gireceği esnada çantasını kapıda unuttu. Bunu fark eden kişi ya da kişiler kadının çantasını alarak içerisinde bulunan bir miktar altını ve nakit parayı çaldı. Şahıslar içini boşalttıkları çantayı daha sonra sokak üzerine bulunan bir otomobilin altına atarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden Hatice Okutan'ın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri tarafından şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin S.Y. ve H.A. olduğu belirlendi. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan 4 gram altın, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 405 TL nakit para sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Müjde verildi! Toplam 1,4 milyar lira bugün hesaplara yatıyor
Şafak Sezer'in son hali dile düştü: Botoksun dozunu kaçırmış

Bu halini unutun! Ünlü komedyenin son görüntüsü dile düştü