Burdur'da yaşlı kadının unuttuğu çantadan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Burdur'da yaşlı kadının sokak üzerinde unuttuğu çantanın içindeki altınları ve bir miktar parayı alan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Yurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Okutan (63) isimli kadın sokak üzerinde bulunan evine gireceği esnada çantasını kapıda unuttu. Bunu fark eden kişi ya da kişiler kadının çantasını alarak içerisinde bulunan bir miktar altını ve nakit parayı çaldı. Şahıslar içini boşalttıkları çantayı daha sonra sokak üzerine bulunan bir otomobilin altına atarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden Hatice Okutan'ın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri tarafından şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin S.Y. ve H.A. olduğu belirlendi. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan 4 gram altın, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 405 TL nakit para sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı