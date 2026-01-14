Haberler

Burdur'da 86 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Burdur'un Armağan İlci Mahallesi'nde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 86 yaşındaki Aliye Suna, evinde ölü bulundu. Komşularının durumu oğluna bildirmesi üzerine eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri olay yerinde Suna'nın hayatını kaybettiğini belirledi ve cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Armağan İlci Mahallesi Şehit Ayhan Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan Aliye Suna'dan (56) haber alamayan komşuları durumu oğluna bildirdi. Bunun üzerine eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aliye Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Suna'nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

