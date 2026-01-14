Burdur'da 86 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 86 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Armağan İlci Mahallesi Şehit Ayhan Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan Aliye Suna'dan (56) haber alamayan komşuları durumu oğluna bildirdi. Bunun üzerine eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aliye Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Suna'nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR