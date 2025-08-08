Burdur'da Yangın Söndürme Aracı Süt Tankerine Çarptı: 1 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir yangın söndürme aracı, süt tankerine çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Denizli-Antalya karayolunda yangın söndürme cihazı yüklü aracın, süt tankerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölhisar ilçesi Çamköy Mahallesi Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa T. (34) idaresindeki 07 BZN 998 plakalı yangın söndürme cihazı yüklü araç, önünde seyreden Süleyman S. (51) idaresindeki 15 DG 022 plakalı süt tankerine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Mustafa T. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken MustafaT.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

