Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadın oğlu tarafından evinde kanlar içinde ölü bulundu.

Olay saat 12.30 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre haftasonunu yanında geçirmek için Burdur merkezden köye gelen oğlu annesi Huriye Aksakal'ıevde yerde yatar vaziyette kanlar içinde buldu. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Huriye Aksakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Huriye Aksakal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan yapılan incelemeler sonrasında Huriye Aksakal'ın banyoya girerken ayağı kayıp düştüğü, düşerken bacağını kapı eşiğine çarparak yaralandığı, kan sulandırıcı kullandığı içinde kanının durmamasından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.