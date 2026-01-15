Haberler

Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. 14 Ocak'ta yapılan operasyonlarda 2 gram eroin, 3 adet sentetik ecza ve 69 kullanımlık bonzai ele geçirildi.

Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-14 Ocak tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde il genelinde yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan E.D., İ.E, A.A, H.G, O.A, M.U.E, H.C.T. ve S.S isimli 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 gram eroin, 3 adet sentetik ecza, 69 kullanımlık bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheliden A.A ve S.S çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

