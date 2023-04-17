Üye Girişi
Haberi Paylaş
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 15 şahsa işlem yapıldı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 15 şahsa işlem yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirilen 13 uyuşturucu operasyonlarında 15 şahsa işlem yapıldı.

Burdur'da Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirilen 13 uyuşturucu operasyonlarında 15 şahsa işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 240 kullanımlık sentetik kannabinoid, 27.97 gram eroin, 6.35 gram esrar, 5.52 gram skunk, 2.57 gram metamfetamin, 14 adet kullanımı kontrole tabi hap ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title