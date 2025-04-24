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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Burdur'da bir araçta yapılan uyuşturucu baskınında 2 bin kullanımlık kannabinoid ve 20,17 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Burdur'da durdurulan bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Nisan'da Bucak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin kullanımlık kannabinoid emzirilmiş kağıt parçası ve 20,17 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanımına yarayan bir aparat ele geçirildi. Araçtaki Y.Ş ve H.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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