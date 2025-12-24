Burdur'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Burdur'da 1-19 Aralık tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarda 19 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanması ve deşifresine yönelik 1-19 Aralık tarihlerinde çalışma yaptı. Bu çerçevede 13,31 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları, 19,99 gram eroin, 47,34 gram metamfetamin, 60,88 gram afyon sakızı, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan 18 kişi, 'Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme' suçundan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptığı tespit edilen A.D. ise, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - BURDUR