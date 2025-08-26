Burdur'da Uçak Kazası: Pilotlar Kurtarıldı

Burdur'da barajdan su almak için deneme uçuşu yaptığı sırada kaza kırıma uğrayıp ters dönen uçak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, dün saat 11.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınlarındaki Karacaören Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden havalanan yangın eğitim uçağı, barajdan su almak için deneme uçuşu yaptığı sırada kalkış yapamayarak kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan 75 yaşındaki İspanyol pilot Enrique Torres Verdur ve 52 yaşındaki Türk pilot Aydıner Çıldır, kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada barajda bulunan çiftçi Ali Gökmen, balıkçı teknesiyle pilotları sudan kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kırıma uğrayan uçak ise bugün vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı. - BURDUR