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Burdur'da traktör kazası: 78 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 78 yaşındaki sürücü Veli Alan hayatını kaybetti. Kazada traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Alan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 78 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaş köyü Sarıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız traktörüyle seyir halinde olan Veli Alan (78), şarampole devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Alan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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