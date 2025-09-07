Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vurdu, yakalanmaktan kurtulamadı

Burdur'un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten araç sürücüsüne, diğer araç sürücüsünün araçtan ateş etmesi sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Burdur'da yaşanan bir olay yok artık dedirtti. Burdur-Antalya kara yolu üzerinde edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkiinde S.G. kontrolündeki araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. kontrolündeki araca sürttü.

DURDURAMAYINCA ATEŞ AÇTI

Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., araca ateş açarak durdurmaya çalışırken, fişeğin diğer araç sürücüsü S.G.'ye gelmesi sonucunda S.G. ağır yaralandı.

ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.