Haberler

Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vurdu, yakalanmaktan kurtulamadı

Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vurdu, yakalanmaktan kurtulamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Durduramadığı aracın arkasından ateş edip sürücüyü vurdu, yakalanmaktan kurtulamadı
Haber Videosu

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen olayda, şerit değiştirirken başka bir araca sürten bir sürücüye, diğer sürücü tarafından ateş edildi. Olayda, aracıyla şerit değiştiren kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten araç sürücüsüne, diğer araç sürücüsünün araçtan ateş etmesi sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Burdur'da yaşanan bir olay yok artık dedirtti. Burdur-Antalya kara yolu üzerinde edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkiinde S.G. kontrolündeki araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. kontrolündeki araca sürttü.

DURDURAMAYINCA ATEŞ AÇTI

Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., araca ateş açarak durdurmaya çalışırken, fişeğin diğer araç sürücüsü S.G.'ye gelmesi sonucunda S.G. ağır yaralandı.

ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Bu kez isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürültüyü 'mama kabı devrildi' zannettiler, acı gerçek sabah ortaya çıktı

Gürültüyü "mama kabı devrildi" sandılar, acı gerçek sabah ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.