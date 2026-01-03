Haberler

Burdur'da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Burdur-Antalya karayolu Kurna rampasında meydana gelen trafik kazasında, otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'da otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Burdur- Antalya karayolu Kurna rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 15 ET 797 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü T.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

