Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan, Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan Akdağ (20) da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi

Antalya-Isparta Karayolu tümüyle trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesinin ardından araçlar kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR