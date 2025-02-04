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Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur'un Tefenni ilçesi Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tefenni istikametinde Çavdır yönüne seyir halinde olan Uğur E. (46) idaresindeki 07 KB 024 plakalı Toyota marka kamyonet, Beyköy kavşağına geldiği esnada tali yoldan kavşağa giren Utku E. (44) idaresindeki 06 EA 9899 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Uğur E., hafif ticari araç sürücüsü Utku E. ve araçta yolcu olarak bulunan İl Bilge E. (42) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, hastanede tedavi altında olan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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