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Burdur'da Trafik Denetimlerinde 7 Bin 462 Araç Kontrol Edildi

Burdur'da Trafik Denetimlerinde 7 Bin 462 Araç Kontrol Edildi
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı, 09-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 7 bin 462 aracı kontrol etti. Denetimlerde, kural ihlali yapan 240 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanırken, 3 sürücünün ehliyetine geçici el konuldu ve 46 araç trafikten men edildi.

Burdur'da jandarmanın trafik denetimlerinde 7 bin 462 araç kontrol edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 09-11 Mayıs tarihlerinde il genelinde sorumluluk bölgelerindeki yol güzergahlarında, özellikle alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri denetimi ve aşırı hız yapan sürücülere yönelik kapsamlı trafik kontrolleri yaptı. Denetimlerde toplam 7 bin 462 araç ve sürücü kontrol edildi. Kural ihlali yapan 240 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanırken, 3 sürücünün ehliyetine geçici el konuldu, 46 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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