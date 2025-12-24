Haberler

Burdur'da jandarmadan trafik denetimi: 502 araç ve sürücüsüne para cezası

Burdur'da jandarmadan trafik denetimi: 502 araç ve sürücüsüne para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13 bin 851 araç kontrol edildi ve 502 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde emniyet kemeri ve kask kullanımı gibi kurallara uymayan sürücüler hedef alındı.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin 851 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 502 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam edilmektedir. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yol güzergahlarında yolcu taşıyan araçlar, motosiklet kullanan sürücüler, hız limitlerine uymayan araçlar, emniyet kemeri ve kask kullanımına yönelik 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 13 bin 851 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 502 araç ve sürücüsüne idari ceza yaptırım uygulandı, 87 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü