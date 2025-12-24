Burdur'da jandarmadan trafik denetimi: 502 araç ve sürücüsüne para cezası
Burdur'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13 bin 851 araç kontrol edildi ve 502 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde emniyet kemeri ve kask kullanımı gibi kurallara uymayan sürücüler hedef alındı.
Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam edilmektedir. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yol güzergahlarında yolcu taşıyan araçlar, motosiklet kullanan sürücüler, hız limitlerine uymayan araçlar, emniyet kemeri ve kask kullanımına yönelik 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 13 bin 851 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 502 araç ve sürücüsüne idari ceza yaptırım uygulandı, 87 araç trafikten men edildi. - BURDUR