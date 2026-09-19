Burdur'da ticari taksi trafik yönlendirme römorkuna çarparak sürücüsünü yaraladı

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Burdur'da ticari taksinin trafik yönlendirme römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, taksi sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burdur-Antalya Karayolu Antalya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 15 T 0046 plakalı ticari taksi, yol üzerinde bulunan 34 HOG 121 plakalı araca bağlı trafik yönlendirme römorkuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı