Haberler

Burdur'da ticari taksi trafik yönlendirme römorkuna çarparak sürücüsünü yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da ticari taksi trafik yönlendirme römorkuna çarparak sürücüsünü yaraladı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur-Antalya Karayolu Antalya Kavşağı yakınlarında ticari taksinin trafik yönlendirme römorkuna çarpması sonucu taksi sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da ticari taksinin trafik yönlendirme römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, taksi sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burdur-Antalya Karayolu Antalya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 15 T 0046 plakalı ticari taksi, yol üzerinde bulunan 34 HOG 121 plakalı araca bağlı trafik yönlendirme römorkuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum

"Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum"
İngiltere hükümetinden halka çağrı: Savaş ihtimaline karşı su ve konserve stoklayın

Hükümetten halka çağrı! Su ve konserve stoklamaya başlayın
Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler