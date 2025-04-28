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Burdur'da Tekne Motoru Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Burdur'da Tekne Motoru Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde lastiği patlayan tekne motoru yüklü kamyonet devrildi. Kazada sürücü Dursun A. ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde lastiği patlayan tekne motoru yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Çeltikçi-Ağlasun kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Antalya'ya tekne motoru taşıyan Dursun A. idaresindeki 06 EC 3111 plakalı kamyonet, seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dursun A. ile yanındaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle kamyonette ve taşınan tekne motorlarında maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Antalya yönü bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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