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Burdur'da Şüpheli Çanta Panik Yarattı: İçinden Kadın Kıyafetleri Çıktı

Burdur'da Şüpheli Çanta Panik Yarattı: İçinden Kadın Kıyafetleri Çıktı
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Burdur'da bir yakıt istasyonu önüne bırakılan sahipsiz çanta, vatandaşların ihbarı üzerine polisi alarma geçirdi. Cadde trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları çantayı fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Yapılan incelemede çantanın içinden kadın kıyafetleri çıktı; olay sonrası cadde yeniden trafiğe açıldı.

Burdur'da cadde üzerine bırakılan ve bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki yakıt istasyonu önüne bırakılan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde güvenlik şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede çantanın içinde kadın kıyafetlerinin yer aldığı belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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