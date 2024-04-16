Burdur'da Sobadan Çıkan Yangın Evde Hasara Yol Açtı

Burdur'un Tefenni ilçesinde sobadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi. Söndürme çalışmaları ve evde oluşan hasar havadan görüntülendi.

Yangın, Tefenni ilçesine bağlı Beyköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Karadere'ye ait evde sobanın yakılması sırasında etrafında bulunan malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını söndüremeyen ev sakinlerinin evden dışarı çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangında herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenildi. - BURDUR