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Burdur'da şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Burdur'da şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan ve 5 yıldır yatalak olan yaşlı kadından haber alamayan yakınları komşularına haber verince eve giden komşular kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdur'da şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da şizofreni hastası oğluyla birlikte yaşayan ve 5 yıldır yatalak olan yaşlı kadından haber alamayan yakınları komşularına haber verince eve giden komşular kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 21.30 sıralarında Burdur merkez Konak Mahallesi Uğuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şizofreni hastası oğlu ile birlikte yaşayan ve 5 yıldır yatalak olan Adliye Uluçay'dan haber alamayan damadı, komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Eve giden komşuları oğlunun kapıyı açmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri eve girdiğinde Adliye Uluçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından evde yapılan çalışmalar sonrasında Adliye Uluçay'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilince cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen oğlu A.U. annesinin pazartesi sabahı uyanmadığını söyleyince yaşlı kadının 4 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

şizofreni Burdur 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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