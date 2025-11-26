Burdur'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Burdur'un Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Burdur'da seyir halindeyken otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 32 PR 946 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa