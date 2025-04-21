Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Burdur'da Sazlık Alanında Yangın: 15 Dekar Zarar Gördü

Burdur'da Sazlık Alanında Yangın: 15 Dekar Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Hacılar ile Düğer köyleri arasındaki sazlık alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü ve 60'a yakın ağaç yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, resmi açıklamalarda sazlık yangınlarının ekosisteme olan zararı vurgulandı.

Burdur merkeze bağlı Hacılar ile Düğer köyleri arasında bulunan sazlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü. Yangında 60'a yakın ağaç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 22.00 sıralarında 3 farklı noktada başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında sazlık alanların kasıtlı olarak yakıldığına dikkat çekilerek, bu tür yangınların ekosisteme ciddi zarar verdiği belirtildi. Açıklamada; "Her yıl bu dönemlerde köylerdeki sazlık alanların kasıtlı ve bilinçli olarak yakılması sonucunda, bu bölgelerde yaşayan onlarca hayvan, bitki ve böcek türü zarar görmektedir. Sazlık alanların zemininin gevşek ve bataklık olması, itfaiye araçlarının müdahalesini zorlaştırmakta, bazı noktalara ulaşım imkansız hale gelmektedir. Kuşların yuvalarını yaptığı, tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanların güvenli üreme alanı olan sazlıkların yakılması ekosistemi ciddi şekilde etkilemekte, biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır" denildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür yangınlara karşı duyarlı olmaya davet ederken, ekosistemin korunmasında köy halkı, muhtarlar ve yetkililere büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizdi. - BURDUR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.