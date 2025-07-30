Burdur'da Saman Balyası Yangını: 250 Adet Küle Döndü

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Burdur'un Çendik köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında 250 adet saman balyası yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Burdur merkeze bağlı Çendik köyünde çıkan yangında 250 adet saman balyası küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Çendik köyünde Ali U.'ya ait evin bahçesindeki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 250 adet saman balyası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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