Burdur'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı Burdur'da bir buçuk saat boyunca yağan dolu ve yağmur yağışı nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Burdur'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı

BURDUR - Burdur'da bir buçuk saat boyunca yağan dolu ve yağmur yağışı nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Burdur'da saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren dolu ve sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yağmur sularının yollar birikmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken birçok ev ve depoyu da su bastı.

Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi üzerinde bulunan bir evde 3 kadın pişi yaptıkları sırada odayı bir anda su basınca neye uğradıklarını şaşırdı. Ev sahibi Muammer Coşkun," İlk defa böyle bir şey gördüm, kar gibi dolu yağdı" dedi.

Mesut Uçan ise ; " Kış geçti böyle yağış olmadı. Allah afetinden korusun. Hava bir anda karardı, zaten yağmur geleceği belliydi. Dolu yağışı sürpriz oldu. Yağmur da arkasından aldı götürdü. Bahçe bile dolu taneleri ile doldu. Sanki kar yağmış." dedi.

İtfaiye ekipleri su basan evleri ve depoları temizlemek için seferber olurken yağış nedeniyle meydana gelen ufak çaplı trafik kazalarında yaralanan veya can kaybı olmadı.