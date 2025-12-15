Burdur'da otomobille çarpışan traktör devrildi: 3 yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park halindeki otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör devrilirken kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (45) idaresindeki 15 AN 978 plakalı traktör, A.D.'ye ait park halindeki 07 UE 576 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen traktörde bulunan sürücü A.A. ve traktörde yolcu konumunda bulunan İ.A. ve Ş.H. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR