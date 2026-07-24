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Burdur'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Burdur’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur - Fethiye kara yolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. (44) idaresindeki 33 ASL 739 plakalı otomobil ile A.E.B.'nin kullandığı 07 BTU 79 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 07 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan R.B. (52) ve R.B. (49) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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