Burdur'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gündür tedavisinin sürdüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, pazar günü saat 19.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Arıkan'ın (36) kullandığı 15 AEM 498 plakalı motosiklet ile Z.Y. (50) yönetimindeki 15 AAU 229 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mahmut Arıkan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arıkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahmut Arıkan, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Arıkan'ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken cenazesinin bugün Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı